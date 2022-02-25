Джакарта, 25 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил 1 марта Днём защиты государственного суверенитета, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Согласно указу президента, 1 марта становится Днем защиты государственного суверенитета, но этот день не является праздником.

Дата выбрана в честь наступления, которое произошло 1 марта 1949 года. Март 1949 года стал важной частью истории борьбы индонезийского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель по международным отношениям из университета Аль-Азхар Рамдан Мухаймин считает, что Индонезия может использовать многостороннюю дипломатию для урегулирования ситуации вокруг Украины.