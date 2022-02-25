Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» отказываются участвовать во внеочередном заседании, которое созывает президент республики Саломе Зурабишвили по ситуации на Украине. Об этом 25 февраля сообщил на брифинге глава фракции Шалва Папуашвили.

Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом Facebook.com/EKhoshtaria

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«В последние дни мы видим, как часть оппозиции пытается сделать вопрос Украины частью своей внутриполитической повестки, — сказал депутат. — Нельзя допустить неверной солидарности в адрес украинского народа, использования темы Украины во внутриполитической повестке дня».

Папуашвили обвинил грузинскую оппозицию в попытке использовать украинскую тему в меркантильных целях. Он считает, что проводить внеочередное заседание парламента не имеет смысла.

Напомним, Зурабишвили объявила внеочередное заседание парламента на 25 февраля. На него также отказался приходить премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что Тбилиси нормализовал отношения с Москвой после обострения во время режима Михаила Саакашвили и теперь угроз от России нет.

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