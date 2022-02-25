Пхеньян, , 13:48 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 25 февраля поздравительную телеграмму эмиру Кувейта Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу, правительство и народ страны с Днём образования Кувейта, а также пожелал им непрерывного развития и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Ким Чен Ын направил телеграмму султану Брунея, в которой поздравил правительство и народ страны с национальным праздником.

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