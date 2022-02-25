Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM В Ленинградской области 26 тыс. зараженных коронавирусом лечатся дома, в стационарах находятся 1,6 тыс. пациентов. Об этом 25 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За минувшие сутки в области лабораторным путем были выявлены 1311 новых зараженных коронавирусом, что на 136 больше, чем сутками ранее.

Наибольшее число инфицированных как и ранее выявлено в крупных населенных пунктах региона, таких как Выборг (133), Сланцы (65), Сертолово (60), Приморск (39), Всеволожск (36), Луга (35), Кингисепп, Тосно (по 29), Кудрово, Гатчина, Приозерск (по 25), Мурино (24), Светогорск (22), Волхов, Янино-1, Никольское (по 19), Волосово, Отрадное, Новоселье (по 18), Сясьстрой, Советский (по 17), Рощино (16), Старая, пгт. им. Свердлова, Коммунар, Кировск (по 14), пгт. им. Морозова, Тельмана (по 11), Новая Ладога, Кузьмоловский, Кириши, Оржицы (по 10).

За минувшие сутки в областные больницы, где развернуты 2598 коек для пациентов с COVID-19, поступило 145 человек, что на 66 больше, чем за день до этого. Всего на лечении под медицинским присмотром находятся 1626 пациентов, из них 35 — на аппаратах ИВЛ. При этом в стационарах свободна 972 ковидные койки, что составляет 37,41%. Отсталые заболевшие — 26 тыс. человек — лечатся от коронавируса дома.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразился 165 971 местный житель, из которых 116 230 — выздоровели, в том числе 672 за минувший день. Умерло 3302 заболевших COVID-19, из них шесть летальных случаев было зарегистрировано 24 февраля, что на одну смерть меньше, чем днем ранее.

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