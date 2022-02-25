Хартум, , 13:49 — REGNUM Военное правительство Судана продолжает кампанию по смене кадров в руководстве страны и замене чиновников на представителей генералитета. Об этом 25 февраля сообщает информационное агентство SUNA.

Солдат в Судане Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, глава военного Суверенного переходного совета (СПС) Судана Абдель-Фаттах Бурхан сместил с должности бывшего главу национального банка страны. Должность занял один из соратников Бурхана, Хуссейн Яхья Джангул.

Ранее Джангул уже занимал эту должность, но покинул её из-за разногласий с прошлым правительством страны.

По данным местных СМИ, ранее кадровые перестановки коснулись правительства страны, органов местного самоуправления и управления государственных компаний.