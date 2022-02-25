Москва, , 13:45 — REGNUM Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России защитил двух женщин из числа местных жителей под Харьковом 24 февраля во время боя с украинскими силовиками. Об этом 25 февраля сообщает телеграм-канал «Война с фейками».

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Накануне украинская блогер на своей странице в соцсети Instagram заявила, что на нее и ее мать напали якобы российские солдаты, в результате чего мать и два защищавших женщин украинских силовика погибли.

«На самом деле от обстрела две женщины укрылись вместе с российскими солдатами, даже не зная о том, что они не из ВСУ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 25 февраля блогер вернулась на место боя и засняла тела погибшей матери и солдата, который, как она сама рассказала, пытался их защитить.

При этом на ее видеозаписи запечатлен солдат Вооруженных сил России, что видно по его форме, снаряжению и георгиевской ленте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает от военных информацию о ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР в онлайн-режиме.