Санкт-Петербург, 25 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В российском оргкомитете финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022 сожалеют о том, что матч с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге перенесён в Париж. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Символика Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург уже был готов к проведению фильного матча Лиги чемпионов. Итогами проверки в феврале ранее сообщал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Оргкомитет также подчёркивает, что подготовка к матчу велась с опережением сроков.

«Мы сожалеем о том, что финал Лиги чемпионов UEFA сезона-2021/2022 решено перенести из Санкт-Петербурга. Оргкомитет и власти города были готовы провести этот грандиозный праздник футбола на самом высоком уровне для десятков тысяч болельщиков со всего мира», — содержится в сообщении организации.

Финал Лиги чемпионов должен был бы стать одним из мероприятий программы по празднованию Дня города в Петербурге. В рамках этого события на Дворцовой площади планировали провести фестиваль болельщиков.

Напомним, УЕФА приняла решение о переносе матча, который был назначен на 28 мая, в связи с политической обстановкой между Россией и Украиной.