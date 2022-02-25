Москва, , 13:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин слышит мнения слоёв населения о спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», — сказал Песков.

Спецоперация России по защите ДНР и ЛНР началась в ночь с 23 на 24 февраля.