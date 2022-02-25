Подгорица, 25 февраля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Только 12% детей в Черногории, родившихся в 2020 году, получили вакцину MMR, сообщил старший консультант по вопросам здравоохранения в ЮНИСЕФ Сенад Бегич, сообщает RTCG. «Нереально ожидать, что более 95 процентов детей будут вакцинированы MMR в краткосрочной перспективе, поскольку это необходимо для защиты от кори, эпидемического паротита и краснухи. Однако мы должны сосредоточиться на увеличении числа защищенных детей, потому что мы уже входим в фазу, когда последствия, которые могут возникнуть, необходимо смягчить», — предупредил Сенад Бегич.

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«Только 12 процентов, около 7100 детей, адекватно защищены от этих заболеваний», — сказал Бегич.

Дети, рожденные в предпандемический 2019 год, в настоящее время защищены на уровне 35 процентов.