Чадан, Тыва, 25 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Министерство лесного хозяйства и природопользования Тувы определяет зоны затопления и подтопления в 26 населённых пунктах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, изменения в госреестр будут внесены до конца второго квартала 2022 года.

17.mchs.gov.ru Паводок в Туве

В 2019—2021 годах были разработаны 14 карт-схем земельных участков, на которых запрещается размещение населённых пунктов и объектов капитального строительства без обеспечения защиты от паводков. Всего такие зоны будут определены в 40 поселениях.

Кроме того, ведомство намерено в 2022 году начать капремонт защитной дамбы на реке Чадан в одноимённом городе Дзун-Хемчикского района, что позволит защитить от воды 300 тыс. человек. На эти цели из федерального бюджета выделят около 73 млн рублей.

«Также в этом году начнется строительство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыл (левобережные дачные общества) на сумму 487 млн рублей. В результате устройства гидротехнического сооружения будет защищено порядка 2000 человек», — добавили в правительстве.