Тулун, Иркутская область, , 13:43 — REGNUM В Иркутской области 47-летний житель Тулуна, намеревавшийся заработать на криптовалюте, стал жертвой мошенников, потеряв выше миллиона рублей. Подробности 25 февраля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Криптовалюта

Полицейскими установлено, что мужчина, найдя в интернете ссылку о дополнительном заработке на криптовалютной бирже, решил поучаствовать в торгах. После заполнения анкеты и регистрации, мужчине поступил телефонный звонок от «наставника».

Под его руководством, мужчина в течение нескольких месяцев переводил на указанные счета денежные средства. При этом после нескольких первых переводов потерпевший получал на свой счет «прибыль», которая была меньше отправленных им средств.

Через некоторое время «заработок» прекратил поступать, а «консультант» начал рассказывать о трудностях, возникающих со счетом, и сообщал о необходимости внести очередную крупную сумму для оплаты различных штрафов, налогов и иных издержек.

Отчаявшись получить средства и осознав, что имеет дело с арфистами, мужчина отправился в полицию. Оперативникам на видео он подробно изложил схему хищения, надеясь предупредить граждан и предостеречь их от аналогичной ситуации.

По факту хищения правоохранителями проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля о хищении денежных средств сообщил 47-летний житель Нижнеилимскоого района. Мужчина пояснил, что перечислил крупную сумму денег на покупку оборудования для майнинга. Однако оплаченный товар так и не получил.

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