Самара, 25 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Главу крестьянско-фермерского хозяйства обвинили в мошенничестве при получении субсидии из муниципального бюджета в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

(сс) Christopher Griner Фермер в поле

По версии следствия, весной прошлого года обвиняемый и администрация муниципального района Похвистневский заключили соглашение о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, понесенных в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области.

Так, по условиям данного соглашения для получения денег фигурант уголовного дела должен был предоставить документы, подтверждающие факт покупки соответствующего оборудования, включая копии договора и платежных документов.

«В связи с наличием обстоятельств, препятствующих получению субсидии, а именно приобретением оборудования с применением расчетов в форме натуроплаты, обвиняемый предоставил в Администрацию муниципального района документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных затратах, в том числе платежные поручения и товарные накладные», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате фигуранту уголовного дела были перечислены бюджетные средства в размере 825 тысяч рублей, которые он потратил на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.