Рязань, , 13:51 — REGNUM В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано 124 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 1 648 человек, скончались от осложнений восемь жителей.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 98 567 человек. Выздоровели 80 566 носителей инфекции, не смогли перенести осложнения 3 013 пациентов.

По информации оперативной рабочей группы правительства региона, за сутки темп прироста за сутки составил 0,95%.