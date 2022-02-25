Москва, , 13:42 — REGNUM Руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова в блиц-интервью «Российской газете» рассказала о том, как отразился на работе банка ажиотажный спрос со стороны потребителей и включение его в «мягкий» санкционный список США. Как заверили в кредитном учреждении, Сбер продолжает работу в обычном режиме: никаких ограничений для клиентов нет; все средства доступны, все операции (включая обмен валюты или получение наличных с валютного счета) выполняются штатно. Эмитированные Сбером карты международных платежных систем по-прежнему можно использовать за рубежом.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

РГ: Какие ограничения возникли после введения санкций?

Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

РГ: Как купить или продать валюту?

Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

РГ: Могу ли я получить валюту со своего счета?

Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

РГ: Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?

Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

РГ: Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?

Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.

РГ: Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?

Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

РГ: Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?

Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера, как и раньше.