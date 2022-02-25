Москва, , 13:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин получает от военных информацию о ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР в онлайн-режиме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

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«Вы знаете, что Путин является верховным главнокомандующим. Как вы понимаете, верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных», — сказал Песков.

Спецоперация России по защите ДНР и ЛНР началась в ночь с 23 на 24 февраля.