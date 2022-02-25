Москва, , 13:40 — REGNUM С 25 февраля увеличились тарифы за проезд по платным дорогам, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Трасса

В пресс-службе рассказали, что индексация является ежегодной, она компенсирует уровень инфляции.

С 25 февраля цена проезда по платным участкам автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара вырастет на 6%-6,9%. Весь путь по 915 километрам М-4 подорожает для владельцев легковушек на 145−160 рублей.

Проезд по всем 260 километрам ЦКАД подорожал на 135 рублей, на коротких участках изменение цены составило 5−15 рублей. В «Автодоре» уточнили, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40%, которые зависят от протяжённости маршрута.

Дороже стал проезд и по трассам М-3 и М-11.