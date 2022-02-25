Москва, 25 февраля 2022, 13:39 — REGNUM Россия справится с импортозамещением полупроводников. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявлял, что в Кремле считают программу импортозамещения в России успешной.
«Программа импортозамещением успешна На 100% все своё не производит ни одна страна», — отмечал он.
ИА REGNUM ранее сообщало, Япония вводит санкции на экспорт полупроводников в Россию в связи с ситуацией на Украине.
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