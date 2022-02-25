Москва, 25 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Россия справится с импортозамещением полупроводников. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Полупроводники NXP

Ранее Песков заявлял, что в Кремле считают программу импортозамещения в России успешной.

«Программа импортозамещением успешна На 100% все своё не производит ни одна страна», — отмечал он.

ИА REGNUM ранее сообщало, Япония вводит санкции на экспорт полупроводников в Россию в связи с ситуацией на Украине.

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