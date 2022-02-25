Москва, 25 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Кремле не обладают информацией о возможности возмещения убытков пассажирам, чьи рейсы на юге России были отменены в связи в распоряжением властей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я не располагаю такой информацией, темой занимается Минтранс, (глава ведомства Виталий) Савельев, сутки ведется работа, естественно, принимаются все меры. Но согласитесь, что во главу угла все-таки ставится вопрос безопасности самих пассажиров», — сказал Песков.

Он назвал вынужденными меры по отмене полетов и объяснил, что они «как раз и связаны прежде всего с соображениями безопасности»: «А возникающие на этом фоне проблемы — это те проблемы, которые урегулируются нашими транспортниками».