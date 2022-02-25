Симферополь, 25 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Несколько заслонов Северо-Крымского канала были подорваны украинскими националистами накануне, 24 февраля. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов, который 25 февраля осмотрел русло канала.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Вчера националистами был подорван ряд заслонок на территории Херсонской области, без восстановления этих заслонок невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава региона отметил, что на решение технических проблем для пуска воды по Северо-Крымскому каналу понадобится около двух недель — дорожная карта будет сформирована к 28 февраля.