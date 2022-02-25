Киев, 25 февраля 2022, 13:36 — REGNUM Нынешнему украинскому правительству во главе с большой долей вероятности придется бежать с Украины в изгнание, такую оценку происходящим в республике событиям дал оценку Джейкоб Хейлбрунн в статье, вышедшей 24 февраля в The National Interest.
Ранее по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР начала специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира.
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По его словам, даже у Польши и Литвы может возникнуть недовольство в связи с этой перспективой, поскольку такой шаг резко усилит угрозы со стороны Москвы в их адрес.