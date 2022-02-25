Киев, , 13:36 — REGNUM Нынешнему украинскому правительству во главе с большой долей вероятности придется бежать с Украины в изгнание, такую оценку происходящим в республике событиям дал оценку Джейкоб Хейлбрунн в статье, вышедшей 24 февраля в The National Interest.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР начала специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира.

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«Нынешнему украинскому правительству во главе с президентом Владимиром Зеленским, скорее всего, придется искать место для правительства в изгнании, но найти место, которое позволило бы ему поддерживать вооруженное сопротивление за пределами Украины, может быть непросто», — подчеркнул редактор издания.

По его словам, даже у Польши и Литвы может возникнуть недовольство в связи с этой перспективой, поскольку такой шаг резко усилит угрозы со стороны Москвы в их адрес.

«Гарантии безопасности НАТО не включают оговорки о поддержке повстанцев в соседних странах», — продолжил он.

«Если к этому добавить к этому широко распространенное нежелание американцев провоцировать более масштабную войну, не говоря уже о влюбленности Дональда Трампа в Путина, то получится, что Зеленского ждут неприятности», — добавил Хейлбрунн.