Пенза, , 13:42 — REGNUM В Пензенской области усилят антитеррористическую защищенность объектов образования. Соответствующую задачу поставил губернатор Олег Мельниченко.

Боец подразделения антитеррора ВС России Минобороны.рф

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«В Пензенскую область приехали 380 эвакуированных детей из Донецкой и Луганской народных республик. С понедельника, 28 февраля, они пойдут в школы и детские сады. На пензенской земле дети Донбасса должны чувствовать себя спокойно и безопасно. Это касается всех детей в Пензенской области. И, безусловно, мы эту безопасность обязаны обеспечить», — заявил глава региона.

Мельниченко распорядился провести мониторинг учреждений образования и в как можно раньше устранить имеющиеся недостатки по обеспечению безопасности. Во всех образовательных организациях области следует провести тренировки и инструктажи на тему антитеррористической безопасности, добавил губернатор.

«Прошу сконцентрировать максимум усилий по защите наших детей от преступного влияния экстремизма и терроризма. Предотвратить распространение деструктивных идей среди других категорий наших граждан», — резюмировал Олег Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, поздним вечером 22 февраля первый состав с эвакуированными из Донецкой и Луганской народных республик прибыл на станцию Пенза-1.

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