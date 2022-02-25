Москва, , 13:35 — REGNUM Россия не признаёт демократическим правительство, которое применяет методы геноцида к своему собственному народу. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», — заявил Лавров.