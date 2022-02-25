Москва, , 13:35 — REGNUM Период нормальзации отношений России и западных стран так или иначе наступит, завяил 25 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, неизбежности твердых решительных действий России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков зщаявил, что сроки начатой 24 февраля специальной военной операции определяются Верховным главнокомандующим — российским президентом Владимиром Путиным.

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