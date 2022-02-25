Москва, 25 февраля 2022, 13:35 — REGNUM Период нормальзации отношений России и западных стран так или иначе наступит, завяил 25 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков зщаявил, что сроки начатой 24 февраля специальной военной операции определяются Верховным главнокомандующим — российским президентом Владимиром Путиным.
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