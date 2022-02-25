Челябинск, , 13:35 — REGNUM Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в серии мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мошенник

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По данным ведомства, под подозрение попал житель Екатеринбурга 1995 года рождения. Ему вменяют девять случаев мошенничества. Четыре пострадавших проживают в Челябинской области, а ещё пятеро — в других регионах России.

Известно, что этот гражданин разместил в интернете объявления о продаже автомобильных колес. Он предлагал покупателям внести предоплату в размере от 6 тыс. до 48 тыс. рублей, но не имел этого товара в наличии и, соответственно, планировал выполнять свои обязательства. Размер ущерба составил почти 300 тысяч рублей.