Москва, 25 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Россия предприняла всё возможное, чтобы обеспечить компромисс в отношениях с Украиной. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Мы предлагали любые варианты обеспечения безопасности. Президент Путин говорил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Макроном, он прямо сказал: расширение НАТО неприемлемо, но мы хотим искать совместными переговорами, совместными усилиями такие варианты обеспечения безопасности, которые будут гарантировать соответствующие условия, соответствующие возможности и требования для Украины, для европейских стран и, конечно, для Российской Федерации», — заявил Лавров.

«Наши инициативы об обеспечении безопасности от декабря прошлого года нацелены именно на поиск гарантий за рамками расширения военно-политических блоков — прежде всего НАТО. Поэтому упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, и не надо сейчас валить с больной головы на здоровую», — указал он.