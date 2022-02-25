Тхэан, Южная Корея, 25 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. 23 февраля военные Южной Кореи провели успешные испытания ракеты класса «земля-воздух» (L-SAM) большой дальности. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей Агентства оборонных разработок (ADD).

Pxhere.com Ракета земля-воздух

Согласно опубликованным данным, испытания прошли на полигоне в уезде Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо (~150 км к юго-западу от Сеула).

Подробности лётных испытаний не приводятся, однако сообщается, что целью испытаний была проверка способностей перехватчика L-SAM лететь по намеченной траектории и точно попадать в цель.

Известно, что южнокорейские военные стремятся развернуть перехватчик к 2026 году в рамках многоуровневой программы ПРО страны. L-SAM предназначен для уничтожения приближающихся ракет на высоте около 50−60 километров.

В случае развертывания перехватчик L-SAM станет ключевой частью противоракетной программы Южной Кореи, которая включает в себя ракету Patriot Advanced Capability-3 и ракету класса «земля-воздух» средней дальности.