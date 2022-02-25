Бишкек, , 13:32 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Айбека Джунушалиева от должности мэра города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Бишкек Jasmine Halki

Причины, по которым Джунушалиев ушёл в отставку с поста градоначальника, в мэрии озвучивать не стали. Вместо него на должность мэра столицы Киргизии назначен Эмилбек Абдыкадыров.

Напомним, что в 2002 году Эмилбек Абдыкадыров занимал пост вице-мэра Бишкека, с 2008 по 2010 годы — заместителя директора госагентства по архитектуре и строительству, а в 2014 и 2016 годах — советника вице-премьер-министра Киргизии на общественных началах.