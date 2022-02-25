Джакарта, 25 февраля 2022, 13:31 — REGNUM Глава полиции Индонезии Листьо Сигит Прабово поручил сотрудникам вмешаться, чтобы помочь людям, пострадавшим при землетрясении на Суматре, сообщает Kompas.
Индонезия направит помощь и персонал на Суматру.
Листьо Сигит Прабово также поручил немедленно предоставить убежище людям, пострадавшим при землетрясении.
Глава полиции Индонезии выразил глубокие соболезнования пострадавшим в результате землетрясения.
Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибли в результате землетрясения на западе Суматры.
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