Москва, 25 февраля 2022, 13:31 — REGNUM В Кремле считают Владимира Зеленского действующим президентом Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Да, конечно, Зеленский — президент Украины», — сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Запад не готов оказывать помощь Украине в противостоянии военной операции России в защиту ДНР и ЛНР.