Эль-Камышлы, Сирия, 25 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Представители ВВС Турции провели военную операцию на территории Сирии, находящейся под контролем курдского ополчения. Об этом 25 февраля сообщает Kurdistan 24.

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По данным журналистов, целью удара, который был нанесен с беспилотника, стал автомобиль, движущийся по трассе Камышлы-Амудэ на севере провинции Хасака.

В результате удара четверо местных жителей (трое женщин и один мужчина) получили ранения и были доставлены в госпиталь.

По данным местных СМИ, целью удара стал транспорт курдского ополчения «Сирийских демократических сил» (СДС), однако беспилотник промахнулся и попал в проезжавший мимо пассажирский автобус.

Журналисты сообщают, что с начала 2022 года турецкая авиация нанесла четыре авиаудара по территории Северной Сирии.