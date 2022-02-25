Турецкий беспилотник нанёс удар по машине на севере Сирии
Эль-Камышлы, Сирия, 25 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Представители ВВС Турции провели военную операцию на территории Сирии, находящейся под контролем курдского ополчения. Об этом 25 февраля сообщает Kurdistan 24.
По данным журналистов, целью удара, который был нанесен с беспилотника, стал автомобиль, движущийся по трассе Камышлы-Амудэ на севере провинции Хасака.
В результате удара четверо местных жителей (трое женщин и один мужчина) получили ранения и были доставлены в госпиталь.
По данным местных СМИ, целью удара стал транспорт курдского ополчения «Сирийских демократических сил» (СДС), однако беспилотник промахнулся и попал в проезжавший мимо пассажирский автобус.
Журналисты сообщают, что с начала 2022 года турецкая авиация нанесла четыре авиаудара по территории Северной Сирии.