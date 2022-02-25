Барнаул, , 13:29 — REGNUM В Алтайском крае вступил в законную силу приговор Калманского районного суда Алтайского края, которым 35-летняя местная жительница осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, истязание своей дочери, вовлечение ее и подруги в систематическое употребление алкогольной продукции, а также хищение чужого имущества. Подробности 25 февраля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ребенок Pxhere.com

Судом установлено, что на воспитании осужденной находились 8 детей в возрасте от года до 16 лет. В период с июня 2020 года по май 2021 года женщина практически ежедневно употребляла спиртное, не исполняя обязанности по воспитанию и содержанию своих детей.

Детские пособия она тратила на покупку спиртного. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она истязала детей, причиняя им страдания. Больше всего доставалось двум старшим девочкам, которых она избивала и выгоняла на мороз без одежды и обуви. Старшую дочь и ее друзей она вовлекала в распитие спиртных напитков.

Кроме того, в марте 2021 года она похитила 4 тыс. рублей у своих знакомых, потратив их, в том числе на приобретение спиртного. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В апелляционной жалобе женщина просила смягчить ей наказание, однако суд апелляционной инстанции ее доводы отклонил. В настоящее время осужденная лишена родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2022 года Шелаболихинский районный суд Алтайского края признал виновным 34-летнего мужчину, выставившего ребенка на мороз, и назначил два года лишения свободы.

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