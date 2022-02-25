Симферополь, 25 февраля 2022, 13:28 — REGNUM Новая памятная дата — День защитника Республики Крым — установлена в Крыму решением республиканского Госсовета от 25 февраля, сообщили в пресс-службе крымского парламента.
Государственный совет Республики Крым в двух чтениях поддержал изменения в Закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».
День защитника Республики Крым будет отмечаться 26 февраля. В этот день в 2014 году на митинг около здания Верховного Совета Крыма собрались радикально настроенные сторонники новых украинских властей и пророссийски настроенные участники, требующие выхода Крыма из состава Украины.