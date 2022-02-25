Симферополь, 25 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Новая памятная дата — День защитника Республики Крым — установлена в Крыму решением республиканского Госсовета от 25 февраля, сообщили в пресс-службе крымского парламента.

Vahe Martirosyan Здание Госсовета Крыма

Государственный совет Республики Крым в двух чтениях поддержал изменения в Закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

День защитника Республики Крым будет отмечаться 26 февраля. В этот день в 2014 году на митинг около здания Верховного Совета Крыма собрались радикально настроенные сторонники новых украинских властей и пророссийски настроенные участники, требующие выхода Крыма из состава Украины.

«Запланированное на этот день заседание Верховного Совета автономии, на котором ожидалось принятие решений о защите русского языка и об углублении самостоятельности региона, оказалось сорванным сторонниками Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести. Именно этот день по праву можно назвать Днём защитника Республики Крым», — напомнил события восьмилетней давности председатель Госсовета Владимир Константинов.