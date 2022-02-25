Таллин, , 13:26 — REGNUM С пятницы, 25 февраля, в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию государственных телевизионных каналов России и Белоруссии: «РТР Планета», «НТВ Мир», «НТВ Мир Балтия», «Беларусь 24», «Россия 24» и TV Centre International.

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Как сообщает портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, такое решение принял Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Свое указание кабельным и онлайн операторам телеканалов он аргументировал тем, что 24 февраля в эфир этих телеканалов была включена речь президента Российской Федерации Владимира Путина о начале военных действий на Украине.

По оценке Департамента, эту речь можно рассматривать как оправдание или подстрекательство к военному нападению и пренебрежение общими принципами международного права, что является нарушением требований Закона о медийных услугах.

Не исключено, что список российских телеканалов, запрещенных к трансляции, может быть расширен.