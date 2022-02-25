Москва, , 13:26 — REGNUM Западные страны долгое время закрывают глаза на преступления киевского режима, выгораживая его. Об этом 25 февраля в ходе переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Запад

«Весь этот период население республик [Донбасса] подвергалось издевательствам, ежегодным обстрелам со стороны киевского режима, который откровенно встал на путь русофобии и геноцида», — подчеркнул в начале переговоров российский министр.

Он добавил, что Запад «последовательно выгораживал украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения».

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

Читайте также: Генсек ООН отказался назвать геноцидом происходящее в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает происходящее в настоящее время в Донбассе геноцидом. Он также добавил, что он не будет считать российских военных миротворческими силами в случае, если они будут направлены в Донбасс.

Ранее по теме: В МИД Германии отказались называть происходящее в Донбассе геноцидом