Бишкек, , 13:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии начало прорабатывать вопрос об эвакуации киргизстанцев, желающих покинуть территорию этой страны. Об этом сообщает киргизское внешнеполитическое ведомство сегодня, 25 февраля.

Эвакуация Megalesius

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Решение об оказании помощи соотечественникам в выезде с украинской территории МИД Киргизии принято после того, как над Украиной закрыли воздушное пространство.

Также стало известно о том, что в посольство Киргизии уже поступило более 300 обращений от граждан, изъявивших желание покинуть территорию Украины.

Отметим, днём ранее, 24 февраля, киргизское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что пока не намерено эвакуировать своих дипломатов с Украины.

Напомним, что по официальным данным Министерства иностранных дел, в настоящее время на территории Украины находятся 1 357 граждан Киргизии. Из них только 680 состоят на консульском учете киргизского посольства.

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