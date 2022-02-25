Москва, , 13:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский врал, когда говорил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент Зеленский говорил неправду. А попросту обманывал вас. Президент Зеленский упоминал переговоры как минимум в двух измерениях: сначала когда он категорически отказался выполнять Минские договорённости и всё время взывал к своим западным покровителям с призывом собирать нормандский формат и по поводу, и без повода. Не гарантируя, что эти встречи будут сопровождаться какими-то реальными результатами», — заявил Лавров.

По его словам, эти призывы, как «стало очевидно всем», были направлены на то, чтобы подменить конкретную работу, которая требовалась от президента Зеленского, по реализации договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих раундов переговоров.

«Второй пример, когда президент Зеленский призывал к переговорам — это касается его призывов о том, чтобы с ним провели переговоры о вступлении в НАТО, предоставили гарантии безопасности по линии НАТО. Это же было совсем недавно, открыто, на виду у всех», — подчеркнул он.