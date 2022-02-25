Москва, , 13:23 — REGNUM Telegram получил 70 млн рублей благодаря рекламодателям. Об этом 25 февраля пишет Forbes.

Эмблема Telegram

По данным издания, 123 канала купили рекламу в Telegram за прошедшие три месяца. Самыми крупными рекламодателями мессенджера были «Сбер», «Яндекс», а также каналы, посвящённые теме продаж криптовалют.

ИА REGNUM напоминает, что с ноября 2021 года в Telegram в тестовом режиме появились рекламные сообщения. Первые из них появились 7 ноября 2021 года, несмотря на критику со стороны многих пользователей.

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