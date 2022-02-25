Тбилиси, , 13:22 — REGNUM События, развернувшиеся на Украине, не несут угроз для Грузии, поэтому нет необходимости созывать Совет безопасности. Об этом 25 февраля заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

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«Грузии ничего не угрожает. С нашей национальной политикой, прагматичной и основанной на наших национальных интересах политикой нам удалось добиться мира и стабильности в стране», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия заключила с Евросоюзом соглашения об ассоциации и добилась безвизового режима. В то же время действующая власть смогла нормализировать ситуацию с Россией после режима Михаила Саакашвили.

Гарибашвили назвал призыв созвать Совет безопасности Грузии «пиаром».

Напомним, об «угрозах» со стороны России заявляет президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом Гарибашвили заявил, что Тбилиси не поддержит антироссийские санкции, которые вводят за проведение Россией операции по защите Донбасса.

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