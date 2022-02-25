Барнаул, , 13:17 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известил об окончании расследования уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Барнаула и двух мужчин, проживающих в Рязанской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Хранение, перевозка, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Подробности сегодня, 25 февраля, сообщает сайт СКР.

Коньяк Narod.ru

По данным следствия, обвиняемый барнаулец, осуществляющий грузоперевозки, на протяжении длительного времени закупал спиртосодержащую жидкость у двух жителей Рязанской области, которую реализовывал на территории края. В июле 2021 года он в очередной раз привез несколько канистр с жидкостью под видом коньяка, часть из которых реализовал знакомому.

В начале августа мужчина со своей женой пошли на юбилей к другу, где супруга употребила данный «коньяк» и на следующий день скончалась. Кроме того, данную спиртосодержащую жидкость сын покупателя передал друзьям, которые распили её на торжестве. На следующий день после празднования двое 21-летних мужчин скончались, еще одна девушка получила острое отравление.

Причиной смерти потерпевших явилось отравление метиловым спиртом. Как показали результаты химической судебной экспертизы — в суррогатной алкогольной продукции обнаружено большое количество метанола, опасного для жизни и здоровья человека.

В ходе расследования уголовного дела следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств. И, не смотря на то, что обвиняемые вину в содеянном не признали, следствием все доводы мужчин были опровергнуты собранными доказательствами, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января предприниматели Алтайского края осуждены за поставку в регион поддельного алкоголя на 75 млн рублей.

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