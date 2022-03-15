Приштина, , 22:17 — REGNUM В Косово 15 марта состоялось первое заседание исполнительной комиссии по развитию образовательной системы и профессиональных навыков в соответствии с потребностями рынка труда.

Темная сторона Альбина Курти Facebook.com/vetevendosje

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, комиссия предложила создание специального департамента по координации и гармонизации образования и изменяющихся потребностей рынка. Решение этой проблемы позволит Косово снизить уровень безработицы. Отметим, в Косово наблюдается существенный перекос образовательной системы в сторону гуманитарных наук в ущерб естественным.

На открытии заседания премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что создание комиссии позволит привлечь все заинтересованные стороны — работодателей и образовательные учреждения — к диалогу.

В конце заседания был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Косово и фондом по вопросам образования и повышения профессиональной квалификации.

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