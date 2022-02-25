Симферополь, , 13:12 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма отменили решение о введении на территории региона курортного сбора — проект закона «О признании утратившими силу некоторых законов Республики Крым» был поддержан в двух чтениях на заседании 25 февраля, сообщили в пресс-службе Госсовета.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Такое решение обусловлено тем, что всеми муниципальными образованиями Крыма, территории которых включены в территорию эксперимента, это городские округа Алушта, Судак, Феодосия и Ялта, в установленном порядке были поданы заявки об исключении из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. В соответствии со статьей 3 Закона «О введении курортного сбора» курортный сбор должен взиматься на территории Республики Крым с 1 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года», — пояснил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Как уточняется, поскольку эксперимент по развитию курортной инфраструктуры завершается в 2022 году, регион не сможет получить достаточно средств для решения инфраструктурных проблем.

«Учитывая поступившие заявки об исключении из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры указанных территорий, в связи со складывающейся социально-экономической ситуацией, в том числе обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, взимание курортного сбора на территории Республики Крым является нецелесообразным», — отметил Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах отказаться от курортного сбора в Крыму заявили в конце 2021 года. Республика Крым ранее была включена в перечень субъектов РФ, на территориях которых будет взиматься курортный сбор. Однако фактически в регионе действовала нулевая ставка курортного сбора. В числе проблем, которые нужно решить перед началом взимания курортного сбора, власти называют легализацию деятельности физлиц, сдающих туристам жилые и нежилые помещения.