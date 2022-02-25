Уфа, 25 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 26 тысяч детей, беременных и кормящих мам получают продукцию молочных кухонь в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

M.government.ru На предприятии молочной помышленности

Он сообщил, что в республике развернута большая сеть молочных кухонь.

«Когда мы начинали этот путь, молочная кухня была только в Уфе и охватывала три тысячи человек. Этот хороший опыт мы тиражировали на всю республику — и теперь кормим 26 тысяч человек: детей, беременных, кормящих мам», — сообщил глава региона, отметив, что дети из многодетных семей, семей, находящихся в трудном положении, а также дети, которые находятся под опекой, получают продукцию молочной кухни бесплатно. Глава региона сообщил, что в настоящий момент в республике работают восемь производственных цехов молочной кухни.

«Когда мы начали работать, раздаточные центры были только в Уфе, сейчас их — более 150 по всей республике», — отметил глава региона, сообщив, что к сырью и производству предъявляются исключительные требования.

«Пока не буду раскрывать всех планов по дальнейшему развитию сети молочных кухонь в Башкортостане, но они у нас есть, и очень большие», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии ознакомился с условиями производства школьного питания в Уфе.