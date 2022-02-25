Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Пациент Мариинской больницы Санкт-Петербурга зарезал соседа по палате, возбуждено уголовное дело. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Пациент Мариинской больницы Петербурга убил соседа. Spb.sledcom.ru

ЧП произошел 25 февраля в одной из палат Мариинской больницы. По версии следствия, 47-летний пациент, в ходе внезапно возникшей ссоры, нанес два удара ножом в грудь своему 82-летнему соседу, который скончался на месте происшествия.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении ранее судимого за убийство и незаконный оборот наркотиков 47-летнего мужчины», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и его аресте.