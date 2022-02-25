Ярославль, 25 февраля 2022, 13:21 — REGNUM Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский рассказал, когда в регионе планируют начать возвращение к плановой медпомощи. Обсуждение прошло на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы.
В ближайшей перспективе к оказанию плановой медпомощи могут вернуться ближе к середине марта. Прогноз сделан исходя их текущей ситуации с COVID-19 в регионе.
В ближайшие пять дней в департамента ожидают выхода ситуации с коронавирусом на плато.
Обсудили и возможное окончание пандемии. Сергей Луганский выразил надежду на то, что этот год может стать последним тяжёлым, если не произойдёт каких-либо экстренных ситуаций.
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