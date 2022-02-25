Ярославль, 25 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский рассказал, когда в регионе планируют начать возвращение к плановой медпомощи. Обсуждение прошло на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

В ближайшей перспективе к оказанию плановой медпомощи могут вернуться ближе к середине марта. Прогноз сделан исходя их текущей ситуации с COVID-19 в регионе.

«Есть необходимость и потребность и в амбулаторной плановой помощи, и в углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Мы должны выявлять пациентов, которые требуют наблюдения и даже дополнительного лечения в условиях дневных стационаров. Не всегда пациенты, у которых затягивается период восстановления после ковида, обращаются к нам за медицинской помощью», — рассказал Сергей Луганский.

В ближайшие пять дней в департамента ожидают выхода ситуации с коронавирусом на плато.

Обсудили и возможное окончание пандемии. Сергей Луганский выразил надежду на то, что этот год может стать последним тяжёлым, если не произойдёт каких-либо экстренных ситуаций.