Киркук, Ирак, , 13:24 — REGNUM Боевики подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования конвоя военной техники федеральной полиции Ирака. Об этом 25 февраля сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник.

Полиция. Ирак Defenseimagery.mil

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе населённого пункта аль-Заджи района Дахук провинции Киркук.

По данным источника, в результате нападения получили ранения четверо сотрудников 20-й бригады федеральной полиции. По информации СМИ, за нападением стоит одна из спящих ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в этом районе.

На место инцидента выехали сотрудники службы безопасности, которые доставили раненых офицеров в больницу. Начата операция по поиску нарушителей.