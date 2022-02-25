Киркук, Ирак, 25 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Боевики подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования конвоя военной техники федеральной полиции Ирака. Об этом 25 февраля сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник.

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По данным журналистов, инцидент произошёл в районе населённого пункта аль-Заджи района Дахук провинции Киркук.

По данным источника, в результате нападения получили ранения четверо сотрудников 20-й бригады федеральной полиции. По информации СМИ, за нападением стоит одна из спящих ячеек ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в этом районе.

На место инцидента выехали сотрудники службы безопасности, которые доставили раненых офицеров в больницу. Начата операция по поиску нарушителей.