Приштина, 25 февраля 2022, 13:22 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 февраля прокомментировал спецоперацию вооруженных сил России на Украине.
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На своей странице в социальной сети Twitter политик призвал НАТО и Евросоюз не терять бдительности и проявить зрелость в регионе Западные Балканы.
«Наши глаза, уши, мысли и молитвы с людьми Украины», — подчеркнул Курти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.
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